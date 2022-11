Olivera: Tenemos que aprender a manejar los partidos

GUATEMALA – El uruguayo lamentó que no se haya podido ganar el fin de semana.

Comunicaciones empató 2-2 ante Cobán Imperial el sábado, resultado que se dio luego de ir ganando 2-0 pero en la segunda parte perdió la ventaja. Willy Olivera lamentó dicha situación porque no es primera vez que pasa y espera poder mejorar en lo que queda del Torneo Apertura 2022.

“Hicimos un gran primer tiempo en el que merecimos algún gol más, en el segundo tiempo teníamos el partido controlado hasta el gol de Cobán. Tras el tanto no tomamos las decisiones correctas ni manejamos el balón y cae el gol del empate. Luego de esto volvimos a retomar el juego, pero no encontramos el gol, merecimos más de lo que logramos”, dijo Olivera en conferencia de prensa.

“Antes del gol de Cobán no nos habían llegado. Estoy contento por el volumen de juego no por el resultado. Tenemos que empezar a manejar que cuando nos hagan un gol no ponernos tan nervioso y manejar mejor los tiempos”,

Acerca de perder la ventaja de 2-0 opinó: “Tenemos que mejorar, en el clásico nos pasó lo mismo que luego de mantener una ventaja de dos goles nos empataron. Tenemos que aprender a manejar los partidos, aunque creo que el sábado faltó estar certeros porque tuvimos la oportunidad para liquidar el partido y le dimos vida a un buen equipo”.

“Éramos conscientes que tras nuestra primera vuelta teníamos que mejorar mucho, pero quedamos con un sabor amargo. Era un partido para ganar y afianzarnos en la primera posición”, finalizó.

Los cremas volvieron hoy a los entrenamientos a la cancha alterna del estadio Cementos Progreso, de cara al juego del miércoles ante Santa Lucía Cotzumalguapa que es reprogramado de la Fecha 16.