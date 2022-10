Lewandowski salva al Barcelona

Al minuto 93 la pizarra señalaba 0-0, pero el Valencia, que estaba muy bien aplicado en defensa, tuvo un despiste que resultó fatal.

El partido fue tenso de principio a fin, con un equipo catalán improductivo y que, coforme el tiempo avanzaba, se fue viendo más espeso en su juego y completamente carente de ideas, más que los interminables pases laterales, pero un pelotazo al área de Rafinha fue capitalizado por el ariete polaco, que se estiró cuan largo es para desviar el balón y dejar sin oportunidad al guardameta local y darle tres puntos al cuadro visitante.

De esa manera el Barcelona empata en puntos provisionalmente con el Real Madrid en la cima de la tabla, pero los blancos aún deben jugar mañana.

Aunque el empate parecía ser lo más justo, en futbol gana quien hace los goles y en el último suspiro apareció el goleador de LaLiga para desnivelar y dejar al Valencia con las manos vacías.

Más temprano, el Atlético de Madrid falló en su visita al Cádiz en un partido que tuvo un final de locos, ya que los anfitriones vencían 2-0, pero Joao Félix apareció al 85 y 89 para empatar, aunque un partido no termina hasta que termina, y en el 99 Sobrino hizo el 3-2 que tumbó al equipo del Cholo Simeone.

En la Jornada 12, los resultados registrados hasta ahora son:

Mallorca 1-1 Espanyol

Almería 3-1 Celta

Cádiz 3-2 Atlético de Madrid

Sevilla 0-1 Rayo Vallecano

Valencia 0-1 Barcelona

Quedan pendientes por disputarse el domingo:

Osasuna vs Real Valladolid

Real Madrid vs Girona

Athletic Club vs Villarreal

Real Sociedad vs Real Betis

Elche vs Getafe (Lunes)