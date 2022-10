Olivera reconoce que ha costado tener regularidad en el torneo

GUATEMALA. El técnico Crema analizó el resultado sobre Xinabajul.

Comunicaciones y Xinabajul cumplieron con su partido de la Fecha 12 del Torneo Apertura 2022. El equipo Crema recibió al cuaro huehueteco en el estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, en un partido donde la afición respondió pero en un bajo numero.

El resultado fue a favor de los Cremas gracias a una anotación del atacante Oscar Santis, quien en una posición adelantada marcó de cabeza el 1-0.

El entrenador Crema, Willy Olivera, habló en conferencia de prensa al terminar el partido en donde aceptó que no han tenido buenos partidos, y dijo: «Nos ha costado tener regularidad, hemos tenido partidos buenos, partidos regulares y juegos no tan buenos, tenemos que mejorar, tenemos todo en esta Segunda Vuelta. No hemos jugado como quisiéramos, pero mantenemos el cero atrás que es algo que nos propusimos para esta segunda vuelta».

Según informó el club, Willy Olivera llegó a 103 victorias como técnico de los Cremas, y aunque le dio el título 31 y la Liga Concacaf a la institución, el funcionamiento del equipo en este torneo no ha sido el esperado.