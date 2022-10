Guatemala ante México otra vez en Honduras

HONDURAS. La Selección de Guatemala quedó ubicada en el grupo B del Torneo FIFA Forward Sub-16 Honduras 2022.

El combinado juveniles chapín quedó ubicado junto a la escuadra de México, con la que compartirá también grupo en el campeonato Sub-17 de la Concacaf a disputarse el próximo año en nuestro país.

Las escuadras de Costa Rica y Nicaragua complementan el bloque B.

El campeonato se disputará desde el 17 de octubre y hasta el 24 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Club Olimpia en Tegucigalpa, el cual cuenta con dos canchas de césped natural y una de gramilla sintética.

GRUPO A

Honduras

El Salvador

Panamá

Cuba

GRUPO B

México

Guatemala

Costa Rica

Nicaragua

CALENDARIO DE GUATEMALA

17/10 Guatemala vs Costa Rica

19/10 Guatemala vs Mexico

21/10 Guatemala vs Nicaragua

Los ganadores de cada grupo disputarán la final del Torneo FIFA Forward Sub-16. El resto solo definirán posiciones.

