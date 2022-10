Inicia la Clasificación a Semifinales

La Clasificación a Semifinales de la Categoría de Ascenso de la Liga de Futbol Femenino se jugará este fin de semana.

Los cuatro equipos clasificados a dicha instancia son K’iche, Escuintla Femenino, Santa Lucia Cotzumalguapa y MuniGuate, conjuntos que buscarán a doble partido un cupo para las Semifinales y posteriormente aspirar a escalar a la máxima división.

Programación

Sábado 8 de octubre

K´iche Vs. Escuintla Femenino 19:00 horas, Estadio Municipal Santa Cruz

Domingo 9 de octubre

FC Santa Lucia Cotzumalguapa Vs. MuniGuate, 12:00 horas, Estadio Municipal Santa Lucia

Cabe mencionar que los equipos K´iche FCF y Santa Lucia Cotzumalguapa, quinto y sexto en la tabla general, fueron sancionados con la perdida de 3 puntos por incumplimiento al no incluir jugadoras de las categorías sub-17 y sub-20, sin embargo, eso no impidió que clasificaran a la fase final del torneo, debido a que la pérdida de las unidades no modificó sus posiciones en la clasificación.