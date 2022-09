Lom espera recibir más llamados a la Selección Nacional

GUATEMALA – El delantero espera seguir siendo parte del combinado nacional.

Darwin Lom fue uno de los jugadores que dio la cara al regreso de la Selección Nacional, mostrándose satisfecho por el trabajo que hizo en los amistosos ante Colombia y en especial versus Honduras al que le anotó un gol, además, dejó claro el mensaje que espera seguir siendo parte de los llamados.

“El técnico ya sabía lo que tenía, pero con los resultados no salieron como queríamos, pero es un proceso que comienza ahora y hay que ver como sigue al final”, dijo Lom.

Acerca de volver a la Azul y Blanco comentó: “Feliz por regresar a la selección y por el gol, estoy atento siempre, listo cuando me necesiten, fue un año difícil de casi no jugar y ahora que regresé quiero demostrar que no me dejen fuera de las convocatorias”.

“Estoy feliz por esto, lo he trabajado en los últimos meses, hay esfuerzo en cada día y solo queda continuar. Siempre levanto la mano para decir que acá estoy, si no desearé lo mejor para el país, uno como delantero siempre esro aportar de esa forma (goles).

Lom volvió al futbol de Guatemala este año, con un efímero paso en Malacateco en la parte final del Clausura 2022 y ahora está en Xelajú MC, donde es el goleador con seis tantos.