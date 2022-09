Ordóñez está emocionado por su primera convocatoria a la Azul y Blanco

GUATEMALA – El atacante debutará con el primer equipo del combinado guatemalteco.

Arquimídes Ordóñez fue la principal novedad en la convocatoria de la Selección de Guatemala para esta Fecha FIFA de septiembre, porque marcará su debut en el combinado absoluto y con esto daría un paso casi definitivo para su elección de por quien jugar.

Ordóñez que brilló con la Sub-20 para que lograra estar en el Mundial de Indonesia 2023, ahora fue llamado por el equipo mayor con el cual podría estrenarse ante Colombia y Honduras.

“Me siento feliz por la oportunidad de estar acá, me siento contento por volver y espero contribuir con la Selección Nacional. Todo ha pasado rápido, estoy acostumbrado a esto porque en Estados Unidos juego con futbolistas mayores y espero adaptarse a lo que viene”, dijo en su arribo al país.

“No es común estar de la Sub-20 y luego a la mayor, pero todo lo tomo paso a paso me siento tranquilo y cómodo, no me siento nervioso estoy emocionado. Estoy listo para jugar, correr esforzarme y anotar goles”, agregó.

Por último, el atacante se mostró entusiasmado de poder jugar ante los cafeteros: “Es un equipo con grandes jugadores, es increíble, me siento listo y esperamos sacar un buen resultado”.

Ordóñez vino al país junto a Rubio Rubín, ambos ya se encuentran en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para unirse a la concentración con el resto de los seleccionados.