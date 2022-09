Oficial | Partido de la Jornada 12 cambia de fecha

GUATEMALA – Los cremas tuvieron que hacer variantes en su programación.

Comunicaciones realizó una solicitud formal a la Liga Nacional para cambiar la programación de su partido ante Xinabajul – Huehue de la Fecha 12, esto debido a los jugadores que aporta a la Selección Nacional por la Fecha FIFA de septiembre.

Según conoció Guatefutbol.com, el duelo de los cremas ante la X que estaba para disputarse este sábado 24 de septiembre, se trasladó para el miércoles 19 de octubre a las 19:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

Los albos pidieron cambiar su calendario debido a que no podrán contar con José Pinto, Nicolás Samayoa, Oscar Santis, Rafael Lezcano y Stheven Robles que fueron llamados a la Azul y Blanco.

A ellos se tiene que sumar el salvadoreño Alexander Larín, quien viajó a Estados Unidos para unirse a La Selecta.

Dentro de unas horas se espera que también se haga oficial la reprogramación de los partidos de: Cobán Imperial vs Municipal, Antigua vs Mixco e Iztapa vs Xelajú.