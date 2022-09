Maradiaga quiere poner a Achuapa en la lucha del título

JUTIAPA – El hondureño fue presentado como nuevo estratega de los cebolleros.

Ramón Maradiaga se puso al mando de Achuapa luego que fuera anunciado como su nuevo entrenador y sin dudar indicó que su principal objetivo es imponer disciplina, esfuerzo y compromiso, para poder poner a los orientales en el protagonismo para luchar por el título.

“Esto es un trabajo de equipo, de dirigentes, jugadores, cuerpo técnico y afición, si nos logramos unir podemos armar una gran base, para que sea un club que se pueda reflejar. Vengo con ilusión de alguien que empieza y con experiencia sabiendo el compromiso que tengo”, dijo Maradiaga.

“Vengo con todo el entusiasmo, dedicación y voluntad para poder hacer el equipo de lo que todos están esperando. No vengo por lo que son, sino por lo que este equipo quiere ser, queremos pelear por cosas importantes, ese es el compromiso”, agregó.

Sobre lo que espera de los futbolistas afirmó: “Que no les quede duda, que se impondrá algo que no es negociable, que es el esfuerzo los jugadores tienen que respetar la camisa que nos enfundamos, queremos que la afición se sienta orgullosa, muy contento de estar en este hermoso país, el pasado en este bello país me trae muy hermosos recuerdos”.

El Primitivo dirigirá mañana su primer entreno, para iniciar la preparación de cara al juego del próximo fin de semana ante Santa Lucía Cotzumalguapa en el inicio de la segunda vuelta.