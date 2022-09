Xela y lo Cremas, lo peor de la jornada 11

GUATEMALA. El ahora ex líder y el actual campeón siguen dando tumbos.

Xelajú MC llegaba como líder a la fecha, pero en una muestra de su irregularidad cayó ante el modesto Achuapa. Y es que hay que hacer énfasis en la diferencia entre una plantilla y otra.

Es más, los Cebolleros no contaron con un entrenador titular, tras la renuncia del mexicano Adrián García Arias a inicio de semana, pero su legado dejó frutos (1-0).

En cambio, Amarini Villatoro podrá decir que tuvieron una oportunidad en el último minuto, pero en general el equipo se agazapó a esperar a Achuapa. Y es cierto que defenderse también es un arte, pero Xela está lejos de eso.

Comunicaciones sigue de mal en peor, no sólo por los resultados sino por la forma de jugar. Malacateco (4-2) le pasó por arriba, y no con mucho, pero los capitalinos no tuvieron argumentos para ser una real amenaza.

Seguramente, podrá revertir en lo que resta del campeonato, pero en un equipo grande las formas siempre contarán. Un poco de autocrítica le vendría bien, tras lo mostrado en Malacatán.