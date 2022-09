El Once de la Jornada 8

GUATEMALA. Varios futbolistas destacaron con sus clubes.

Este miércoles 31 de agosto se realizó la Jornada 8 de la Liga Nacional, en la cual hubo varios resultados abultados.

Varios delanteros destacaron con su clubes, como Luis Ángel Landín, José Carlos Martínez y Darwin Lom, quienes marcaron dobletes con sus respectivos equipos.

El portero del Deportivo Guastatoya, Adrián De Lemos, sigue como el guardameta menos vencido del campeonato. Para esta fecha que su equipo enfrentó a Cobán Imperial, el costarricense tuvo poca actuación pero en lo poco exigido logró cumplir.

Este es el Once Ideal:

Guardameta: Adrián De Lemos (GUA)

Defensas: Milciades Portillo (MUN), José Mena (ANT), José Morales (MUN), Alexander Cifuentes (XIN).

Mediocampistas: Marvin Ceballos (XIN), José Corena (COM), Jorge Vargas (GUA), Benedicto Aldana (IZT)

Delanteros José Martínez (MUN), Luis Landín (COM), Darwin Lom (XEL).