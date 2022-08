Esto dice el presidente de los Cremas sobre Landín y Quiñones

GUATEMALA. Juan García habló para Guatefutbol.com y brindó su opinión sobre la situación de los jugadores Luis Landín y Eliser Quiñones.

Siete jornadas se han disputado y los delanteros que llegaron a reforzar el plantel de Comunicaciones no han resultado como se esperaba.

Luis Landín lleva dos anotaciones (1 de penal), en 7 partidos, y Eliser Quiñones lleva un gol, pero no ha podido destacar como lo hizo con el Deportivo Sololá. Sin embargo, el presidente del equipo, Juan García, asegura que el mal momento no se centraliza en solamente los dos futbolistas.

“Yo ahorita no voy a juzgar a un jugador, o dos. Todo el equipo no ha estado al nivel que iba a estar a esta altura del torneo. El rendimiento no ha sido el que debería de tener hoy en día. Pero es un tema generalizado y estoy seguro de que el cuerpo técnico va a encontrar la solución”, comentó García.

Ahora sobre los atacantes extranjeros, Ángel Landín y Eliser Quiñones, el máximo dirigente de la institución dijo: “En el tema específico de los dos jugadores (Landín y Quiñonez), como cualquier jugador va a tener presión. La tuvo Robinson, Russell, la tuvo Samayoa, la tuvo Lombardi y así sucesivamente porque la gente es exigente. Otros equipos rescinden cuando un jugador o técnico no funciona, pero eso no es Comunicaciones”.

“En siete jornadas no puedo juzgar a un jugador. Comunicaciones jamás ha sacado un jugador”, expresó García, haciendo referencia a que ambos seguirán dentro de la institución y será hasta el final de su contrato cuando se evalúe el rendimiento.

Por ahora los Cremas se preparan para enfrentar a Deportivo Achuapa este miércoles, cuando lo reciban a las seis de la tarde en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

