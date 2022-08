[VIDEO] Jerez sale en defensa de José Rosales

GUATEMALA. El capitán de los Rojos espera un cambio en la afición.

Municipal enfrentó esta tarde a Guastatoya en el Manuel Felipe Carrera, en donde empató 0-0.

Sin embargo, en dicho partido el entrenador Antonio Torres Servin hizo variantes, y una de ellas fue dejar en el banquillo a José Rosales, quien ha tenido un gran desgaste en los últimos encuentros.

Al momento que Rosales entró al terreno de juego, fueron evidentes los abucheos de los seguidores rojos hacia el mediocampista, pero el jugador al igual que en otros partidos no prestó atención a la reacción de la afición.

El capitán de los Rojos, Ricardo Jerez, habló sobre esta situación y dijo a los micrófonos de Guatefutbol.com: «Es algo que está completamente fuera de nuestras manos, son decisiones de ellos el abuchearlo. Nunca he visto una mala actitud de Rosales, no he visto que no quiera entrenar, y nunca he visto un punto negativo. Ese jugador (Rosales) defiende el escudo y lo hace con lo mejor que tiene. A la afición le pido que nos apoye», comentó Jerez.

