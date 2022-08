Ruiz se siente con más confianza tras ser el portero titular de Malacateco

SAN MARCOS – Los toros tuvieron que hacer un cambio obligado en su portería.

Deportivo Malacateco sufrió hace unas semanas la lesión del guardameta uruguayo Rubén Darío Silva, por lo que el guatemalteco Luis Fernando Ruiz tuvo que tomar la responsabilidad del marco y por el momento ha tenido un buen desempeño, algo que le ha hecho ganar en confianza.

“Da mucha confianza jugar, lastimosamente se dio por la lesión de Darío (Silva), pero me toca ponerle ganas en cada partido y todo me está saliendo bien gracias al trabajo de los compañeros y los entrenadores”, dijo Ruiz.

“Me siento con mucha confianza, le agradezco a los entrenadores porque me han dado el respaldo y en cada partido me he sentido muy bien, espero seguir de esta manera. He trabajado duro, para colaborar cuando se me necesite”, agregó.

Por otra parte, el guardameta habló de la siguiente visita a Achuapa: “Ganar de local es importante para sumar, pero de visita también esperamos hacerlo ahora se nos viene un rival con una cancha difícil y estamos ilusionados en poder sumar”.

