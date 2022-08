Análisis: Sin cambios, ni responsables tras los fracasos en SCL [VIDEO]

GUATEMALA. En la edición de este viernes 26 de agosto del Diario de Guatefutbol analizamos los entredichos del presidente de Comunicaciones y del entrenador de Municipal.

Después de ganar la Liga Concacaf en 2021 y de clasificar a dos equipos a la Liga de Campeones de la Concacaf 2022, con Comunicaciones y Guastatoya, respectivamente, Guatemala se quedó sin equipos para competir en la instancia de cuartos de final del torneo regional.

En la temporada pasada cuando Guastatoya eliminó al entonces monarca la Liga Deportiva Alajuelense, el técnico costarricense Luis Marín fue destituido como consecuencia de la inesperada caída de los manudos.

Y también cuando Comunicaciones se deshizo de Saprissa en las semifinales, el técnico Mauricio Wright fue despedido.

Son cosas que hacen en otros lados cuando se fracasa estruendosamente, y eso que no perdieron contra un rival nicaragüense.

LA RESPONSABILIDAD ES DE QUIENES DIRIGEN

En Municipal, Juan Antonio Torres Servín dijo que la prensa es la responsable del fracaso del equipo. Y nosotros, la prensa, podemos admitir culpa de no señalar todo lo que ocurre en el fútbol de Guatemala, en los temas de corrupción, somos culpables. En ese sentido le damos la razón al técnico de Municipal.

Pero, atención, nosotros no hacemos las alineaciones, nosotros nos hacemos los planteamientos, nosotros no dirigimos en el campo. Nosotros no somos culpables de que ganen, empaten o pierdan. Esa es responsabilidad únicamente de los que están dentro de la cancha y quienes los dirigen desde afuera.