VIDEO | Amarini habla sobre las complicaciones de la cancha de Mixco

EL PROGRESO – El técnico habló sobre lo que se encontrará en su visita a los chicharroneros.

Xelajú MC viajará hoy a la ciudad capital para quedarse concentrado, de cara al partido de mañana ante Deportivo Mixco que se disputará en el estadio Santo Domingo De Guzmán cancha que Amarini Villatoro cataloga de complicada debido a sus condiciones.

“Mixco es un rival difícil en su cancha, que es pequeña, sintética, el balón pica diferente manera, hay que estar atentos a la anticipación en la banda tienen jugadores interesantes y buen manejo en el medio campo, es lo que hemos estudiado de ellos”, dijo Villatoro.

“Son fuertes en casa porque conocen bien su cancha, se presta para no hacer recorridos largos, tienen jugadores con buen pie, esfuerzo y sacrificio, hay que ser inteligentes para jugar, nosotros somos de los más intensos de la liga, eso será vital”, agregó

El técnico también habló sobre el último resultado donde no se logró ganar: “La clave o lo negativo fue no aprovechar mejor las jugadas ante Guastatoya, siempre trabajamos la finalización, se plática con los jugadores, que no haya ansiedad, que estén tranquilos para tomar mejores decisiones”.

Los Chivos suman dos partidos consecutivos sin ganar, luego de perder ante Comunicaciones y empatar versus Guastatoya, por lo que versus los chicharroneros intentarán salir de esa racha.

¿Tiene un iPhone? Entonces le tenemos una buena noticia: En App Store ya está disponible la ACTUALIZACIÓN de la Aplicación de Guatefutbol.com, por lo que le invitamos a que instale la versión más moderna de esta herramienta indispensable para los aficionados del Fútbol Chapín.

Si usted utiliza un dispositivo Android, también puede Actualizar la Aplicación de Guatefutbol.com en Play Store y lleve consigo las noticias, resultados y estadísticas del futbol más importante: ¡EL NUESTRO!