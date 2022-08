El Súper Campeón remonta; Villarreal es líder

El Real Madrid, coronado como Súper Campeón de Europa hace cuatro días, tuvo que venir de atrás para vencer al Almería en la continuación de la jornada inaugural de la Primera División de España.

Ramazani adelantó al recién ascendido, pero en la etapa de complemento Lucas Vásquez y David Alaba le dieron vuelta al marcador, siendo el tanto del austriaco una verdadera joya en un tiro libre que superó la barrera y luego rozó el poste para terminar adentro del marco.

El 1-2 fue el estreno de la corona española por el Real Madrid, y hay que hablar bien del Almería, que hizo un buen partido en su retorno a la máxima categoría.

Los resultados de hoy fueron los siguientes:

Cádiz 0-1 Real Sociedad

Valencia 1-0 Girona

Almería 1-2 Real Madrid

De esta manera, con su triunfo de ayer 0-3 frente a la Real Sociedad, Villarreal es el equipo con mayor rédito hasta ahora, por lo que le pertenece la primera posición.

La primera fecha se completará mañana con los siguientes partidos:

Athletic Club vs Mallorca

Getafe vs Atlético de Madrid

Real Betis vs Elche