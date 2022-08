Villatoro: Estaremos en nuestro estadio y queremos ganar

QUETZALTENANGO – El técnico no duda en los objetivos que tiene con los chivos.

Xelajú MC recibirá hoy a las 20:00 horas la visita de Malacateco en la actividad de la tercera jornada del Torneo Clausura 2022, duelo que para el técnico Amarini Villatoro es una prueba debido a la exigencia del rival y también por lo que se viene en el calendario.

“Estamos iniciando aún, hay que ir paso a paso, por delante se viene un calendario bonito, exigente, se viene Malacateco, luego Comunicaciones y luego Guastatoya, enfrentaremos a tres de los cuatro semifinalistas del torneo pasado y será un buen parámetro para ver cuanto podemos sumar”, dijo Villatoro.

“En casa hay que sumar los tres puntos y de visita como se lo he dicho al grupo, por lo menos traer un empate. El equipo propone depende lo que permita el rival, contra Antigua no tuvimos un buen primer tiempo, pero no fue malo. En el segundo se tuvo otra actitud y se rescató el resultado, incluso hicimos méritos para ganar”, agregó.

Acerca del contrincante de mañana analizó: “Malacateco es un rival complicado, viene dolido y buscará limpiarse la cara contra nosotros tras su participación internacional, que no fue buena para ellos, pero nosotros estaremos en nuestro estadio y queremos ganar”.

Los Chivos siguen invictos en el campeonato, luego de haber vencido a Iztapa y empatar ante Malacateco en las primeras jornadas.

