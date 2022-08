Las razones por las que Malacateco no hizo reconocimiento de cancha

PANAMÁ – Los toros tuvieron un inconveniente previo a su duelo internacional.

Deportivo Malacateco buscará hacer historia la noche de hoy en la que enfrentará al Sporting San Miguelito, por la ronda preliminar de la Liga Concacaf, pero ayer en su último entrenamiento tuvo un inconveniente que no se esperaba.

Los futbolistas de los fronterizos tenían programado ir a entrenar al estadio Rommel Fernández, pero a última hora se les notificó que ya no podrían trabajar en dicha sede y fueron trasladados a una cancha alterna.

Concacaf notificó al club guatemalteco que las condiciones de la cancha no eran aptas para las prácticas y se tuvieron que ir al estadio Luis Ernesto Tapia.

“Es complicado no tener esa posibilidad, pero es algo que no podemos remediar en este momento. Ahora nos tenemos que enfocar en que el equipo esté bien, desarrolle lo que hemos entrenado y que sea un equipo con personalidad y compromiso de ganar el partido. Cuando las cosas no están en tus manos, hay que dejarlo de lado y enfocarse en lo que está en nuestras manos”, dijo Luis Hernández sobre la situación.

