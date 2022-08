Willy Olivera defiende a Luis Landín

GUATEMALA – El charrúa puso las manos al fuego por el delantero mexicano.

La contratación de Luis Ángel Landín por Comunicaciones sin duda ha dado mucho que hablar, desde un inicio un sector de aficionados no estuvo de acuerdo y lo manifestó en las plataformas sociales, pero tras iniciarse el Torneo Apertura 2022 ha incrementado ese sentimiento.

Landín ya lleva disputados dos encuentros oficiales con los albos, pero todavía no ha marcado y ayer ante Guastatoya, el público perdió la paciencia porque desde el calentamiento lo silbó, así como en el encuentro y al minuto 66 cuando fue sustituido la silbatina fue sonora, por lo que Willy Olivera salió a su defensa.

“Creo que es un caso especial. No es por nada, pero muchas veces también es culpa del periodismo que, a veces, aportamos cosas que no son realidad. Luis ha sido un jugador que ha demostrado aquí la capacidad que tiene y los goles que ha hecho por temporada”, dijo el charrúa en conferencia de prensa.

“A veces creo que es injusto no dar una opinión, preguntarme como ustedes me están preguntando a mí, pero ustedes tienen una opinión, porque no puede ser que el Luis Landín de Guastatoya sea bárbaro y ahora el Luis Landín de Comunicaciones no sirve. No podemos cambiar así, de un día para otro”, agregó.

“Yo conozco al jugador, yo sé la capacidad que tiene, yo confío en el jugador. No hizo un mal partido y sé que él va a salir adelante. Necesitamos el apoyo de la gente, no la parte negativa. Eso es importante porque si el jugador rinde nos hará bien a todos, pero es un jugador con mucha capacidad, que ya lo demostró, así que yo sé que lo va a hacer”, finalizó.

Landín ha sido titular en los dos encuentros que van del certamen, suma 156 minutos y aún no ha marcado.

