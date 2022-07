Mexicano descarta que vaya a jugar para la Selección de Guatemala

MÉXICO – El futbolista estuvo envuelto en rumores que lo vinculaban con el combinado chapín.

El centrocampista mexicano Marcel Ruiz fue mencionado hace unos meses para jugar con la Selección de Guatemala, luego que se mencionara que tenía raíces chapinas, pero el mismo futbolista fue el encargado de aclarar la situación.

Ruiz que actualmente juega para Toluca de la Liga MX, fue entrevistado por el periodista Andrés González de aquel país, en el que negó rotundamente dichos rumores, incluso confirmó que no tiene ascendencia guatemalteca, solamente cubana.

“No sé quién inventó ese rumor, pero no soy de Guatemala ni tengo ascendencia guatemalteca, ni nada. Tengo ascendencia cubana, no sé si por eso se han confundido, pero eso es mentira”, dijo el futbolista azteca.

“Me dio risa, todos los compañeros comenzaron a molestar con el tema porque obviamente todos saben que no hay forma de representar a Guatemala, me molestaron y lo tomé tranquilo. No fue un tema que me molestara, ni que me quitara el sueño, pero nada de eso es cierto”, finalizó.

Luis Fernando Tena habló sobre esta situación y dijo que no tenía conocimiento del futbolista, incluso también indicó que no tenía la certeza de sus raíces guatemaltecas y con las palabras de Ruiz se descarta dicha posibilidad.

