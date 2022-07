[VIDEO] Arce no dudó en llegar a Malacateco

SAN MARCOS – El mexicano dio sus primeras palabras como elemento fronterizo.

Othoniel Arce fue contratado por Deportivo Malacateco y sin duda es uno de los fichajes más llamativos del Torneo Apertura 2022, porque el buscará destacar en el campeonato local, pero también en la Liga Concacaf por eso se confiará en la experiencia del mexicano.

“Contento e ilusionado con este nuevo reto de mi carrera, es una bonita oportunidad de estar en un equipo que viene haciendo bien las cosas, que buscará seguir cosechando triunfos y cumpliendo con los objetivos, estoy listo para iniciar esta aventura”, dijo el delantero tras ser presentado.

“Me toca volver a Guatemala, lo he dicho estoy agradecido con la gente guatemalteca porque siempre me han tratado bien, me han abierto las puertas d ellos clubes, ahora fue Malacateco, le agradezco a la directiva y cuerpo técnico”, agregó.

Acerca de cómo se dio su fichaje afirmó: “Me llegó la información que Malacateco buscaba un delantero extranjero, me preguntaron si tenía interés en venir y no lo dudé porque sabía que este equipo viene haciendo las cosas bien, será un bonito reto”.

Arce sumará su cuarto equipo en la máxima categoría de nuestro país, antes fue parte de Suchitepéquez, Siquinalá y Municipal, con este último fue campeón nacional en el Torneo Apertura 2019.

