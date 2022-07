Bajas sensibles para la Selección Sub-20

GUATEMALA – El combinado nacional no podrá contar con dos de sus figuras.

La Selección Sub-20 de Guatemala afrontará un campamento de preparación por Estados Unidos, en el que buscará llegar de la mejor manera a la Copa del Mundo de Indonesia 2023, aunque no lo podrá hacer con dos de sus figuras.

La Azul y Blanco no podrá tener a Arquímides Ordóñez, quien actualmente milita para el Cincinnati de la Major League Soccer y al no ser Fecha FIFA, el club no está obligado a liberar a su futbolista para estar en la gira.

Otro elemento que tampoco estará es Allan Juárez, la situación del centrocampista es similar, pero este al militar en la filial del San José Earthquakes y solamente sería habilitado cuando existan encuentros en fechas oficiales.

El combinado guatemalteco estará de gira en la nación norteamericana del 27 de julio al 7 de agosto, su estancia se dividirá en las ciudades de Atlanta, Georgia y en Los Ángeles, California.

AVISO IMPORTANTE: Si ya tiene la Aplicación de Guatefutbol para teléfonos inteligentes, vaya a la Play Store y haga clic en ACTUALIZAR. Tenemos cosas nuevas para mostrarle, incluyendo notificaciones de los partidos de los equipos que usted elija. Si aún no la tiene, hoy es un buen día para descargarla.

En breve informaremos cuando esté disponible para iOS.