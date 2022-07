Anier Figueroa quiere hacer historia en Iztapa

ESCUINTLA – El colombiano es uno de los refuerzos extranjeros de los costeños.

Deportivo Iztapa buscó reforzarse en todas sus líneas y una de ellas fue la defensa, donde depositó su confianza por Anier Figueroa, quien no duda en pensar en cosas grandes y así poder ser protagonista en el Torneo Apertura 2022.

“Me he sentido bien, me han recibido bien, me encontré con un grupo consolidado, que es bueno que tiene ambiciones y vengo a sumar para conseguir los objetivos”, dijo Figueroa.

Además, el defensor colombiano fue claro en decir cuáles son sus objetivos con los Peces Vela: “Conseguir grandes cosas, hacer un buen torneo y hacer historia con el equipo”.

“Espero que nos apoyen, yo vengo a aportar, para hacer que este equipo esté en la parte de arriba, que luche por grandes cosas y que estén orgullosos de nosotros”, finalizó.

Figueroa de 34 años llega procedente del Cusco de Perú, también jugó en Sport Huancayo de dicho país, Royal Pari de Bolivia, Deportivo Pasto, Cortuluá, Palmira y América de Cali de su país.

