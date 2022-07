La razón por la que no ha debutado Rodrigo Saravia

URUGUAY – El volante nacional deberá esperar para disputar su primer partido.

Rodrigo Saravia fue fichado hace unos días como jugador de Plaza Colonia de Uruguay, en lo que es su retorno al futbol extranjero luego que estuviera en los últimos años en Comunicaciones de la Liga Nacional.

Aunque Saravia todavía no podrá debutar con los patablanca, incluso ayer no ingresó en la convocatoria de la derrota de 3-1 ante Nacional, porque todavía no ha completado su papelería para se inscrito.

Se espera que esta semana pueda cumplir con el proceso, por lo que sería incluido en la nomina del equipo y así ponerse a disposición del entrenador.

Plaza Colonia actualmente se encuentra en el cuarto puesto del Grupo B del campeonato, pero con riesgo de descender si Cerro Largo o River Plate ganan sus respectivos duelos.

AVISO IMPORTANTE: Si ya tiene la Aplicación de Guatefutbol para teléfonos inteligentes, vaya a la Play Store y haga clic en ACTUALIZAR. Tenemos cosas nuevas para mostrarle, incluyendo notificaciones de los partidos de los equipos que usted elija. Si aún no la tiene, hoy es un buen día para descargarla.

En breve informaremos cuando esté disponible para iOS.