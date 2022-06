OPINIÓN | No vale nada

Desde hace buen tiempo he escuchado decir a varios entrenadores que en la fase de clasificación da lo mismo ser primero que octavo, porque la fase final es un torneo nuevo en el que todos comienzan de cero.

Me he referido varias veces al tema, porque el problema no es que los técnicos lo digan, sino que ese criterio se ve reflejado en la cancha, en donde son muy pocos los equipos que luchan para terminar en la primera posición, mientras la mayoría son felices con el octavo, sin contar con los que dan brincos porque no les tocó descender.

Pero ahora la situación se agrava, porque la mejor posición ya no servirá ni para romper empates, lo que verdaderamente pone a todos parejos en la fase final y deja más que claro que la fase de clasificación no vale nada, por lo que no nos debemos quejar si se multiplican los partidos aburridos y mucho menos si un equipo sin nivel se cuela hasta la final.

Si por mi fuera, el primer lugar del torneo regular sería el campeón, pero si tanto insisten en una fase final, esta debiera ser solamente entre los primeros cuatro, con lo que habría más competencia y menos conformismo.

Pero la Liga decidió más mediocridad y la Federación le dará el visto bueno.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 22 de junio.

