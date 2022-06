[VIDEO] Loredo asegura que no se deben de confiar de Aruba

TEGUCIGALPA. El entrenador de la Sub 20 de Guatemala asegura que no se confiarán de la Selección de Aruba.

Guatemala estará enfrentando a Aruba esta tarde a las 14:00 horas por la Tercera Fecha del grupo G del Premundial, donde apunta a ganar y a hacerlo con autoridad.

Aunque para muchos el rival puede ser “accesible”, el entrenador de la Sub 20 de Guatemala, Rafael Loredo, ha declarado que hay varios aspectos a tomar para el partido, y comentó que no entiende como no pudieron ganar ellos en sus primeros compromisos. “La verdad que es un equipo que no han contado con fortuna en sus partidos, son rapídos y son fuertes, las confianzas no caben”, explicó.

Guatemala está colocado en el tercer puesto de su grupo con tres puntos, y para conseguir el segundo puesto o incluso aspirar a la primera posición debe ganar por una buena cantidad de goles, y confiar que El Salvador pierda ante Panamá.

