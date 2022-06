OPINIÓN | Haciendo cuentas

Desde que ascendimos a la Liga B y sabíamos que nuestra posición en el ranking nos haría cabeza de grupo con rivales con poco o ningún recorrido en el futbol de nuestra zona, no fuimos pocos los que pensamos que cumplidas las primeras cuatro fechas tendríamos doce puntos, decenas de goles y casi sellado el pasaporte para la Liga A y para la Copa Oro 2023.

Pero la realidad es distinta, porque nuestra nueva Selección no termina de arrancar, con facilidad pierde el orden defensivo, nos cuesta manejar el balón en el medio, las transiciones generalmente son lentas, las pocas veces que desbordamos vemos que no tenemos gente en el área o quizá habrá uno ahogado por la marca, y tampoco acompaña nadie desde la segunda línea con posibilidad de ser asistido.

La semana pasada comenté nuestra falta de gol, pero ahora hay que sumar todo esto y mucho más, con el agravante de que en el grupo no hay un líder, no hay quien se ponga el equipo al hombro, no hay quien pegue un grito para que todos reaccionen, y esto se traduce en que de doce puntos solo tenemos siete y de aquí a marzo estaremos viendo si nos salen las cuentas para ganar un grupo que, por culpa nuestra, ahora ya no parece tan fácil.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 15 de junio.

