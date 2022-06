VIDEO | Chucho López lamentó las opciones de gol que falló

GUATEMALA – El volante intentó devolver el cariño de la afición con una anotación.

Antonio De Jesús López tuvo la oportunidad de marcar en tres ocasiones en el partido del lunes de Guatemala ante República Dominicana, pero sus disparos no fueron certeros y el futbolista se quedó con la espinita de seguir sin anotar con la azul y blanco, algo que ha buscado para devolverle el cariño al público.

“A la hora de estar allí he me he cegado un poco y he tenido la oportunidad de pasar el balón para un compañero que estaba en mejor posición para pudiera hacer el gol, pero si Dios quiere para los próximos partidos alzaré más la cara”, dijo López.

“Lo quiero gritar con toda la afición, para regresarles un poco el cariño que me dan, estoy feliz con eso, quería darles un gol de mi parte, no se pudo, desperdicié esas oportunidades y hay que seguir adelante”, agregó.

“Tocará aprovecharlas en los otros partidos, en esta ocasión me cegué un poco porque tuve la oportunidad de asistir a mis compañeros”, finalizó.

López ahora retornará a México para preparar la siguiente temporada con el Necaxa, esperando tener más minutos y así seguir siendo tomado en cuenta para la Selección Nacional.

