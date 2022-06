Por esta razón la USAC abandonó el campo [VIDEO]

GUATEMALA. Universidad de San Carlos abandonó abruptamente el campo de juego en las semifinales del Torneo Clausura de la Tercera División.

En el año del centenario a la USAC le ha pasado de todo, desde no tener cancha para jugar, viajar en un pickup a un partido de visitante hasta tener que pedir dinero para viajar a disputar los cuartos de final.

El sábado por la noche, al minuto 45 del primer tiempo el equipo estudiantil igualaba 0-0 ante AFF Santiago (ya ascendido), cuando en una confusa acción el árbitro convalidó una jugada en el que el balón no superó la línea de meta.

La convalidación del gol generó la molestia del cuerpo técnico de los azules, encabezados por el paraguayo Juan Rubén López, quien asumió la responsabilidad de retirar al equipo del campo del estadio Julio Armando Cóbar en San Miguel Petapa.

En acciones anteriores, tanto el árbitro principal Hanss Ajcabul Ajpop como la asistente uno habría tenido discrepancias en el señalamiento de jugadas que, en teoría, parecían sencillas como los saques de portería o tiros de esquina.

“Mis jugadores ya no van a salir, no los voy a arriesgar más. Todo el estado lo vio. Las decisiones arbitrales no fueron igual para los dos: allá no falta, aquí sí”, explicó Juan Rubén López, tras abandonar el campo.