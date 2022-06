VIDEO | Los goles con los que perdió Guatemala

GUAYANA FRANCESA – El combinado nacional tuvo una pálida actuación.

La Selección de Guatemala hizo el ridículo en su debut de la Liga de Naciones, luego de caer 2-0 en su visita a Guayana Francesa, resultado que la tiene en el último lugar de la tabla del Grupo D de la Liga B de la competición.

Apenas al minuto 8, la Azul y Blanco comenzó perdiendo el partido, cuando José Pinto le realizó una marca tímida a Joel Sarruco, que con el cuerpo se hizo un espacio y luego con un tiro de zurda mandó la pelota al fondo.

Y al 44 llegó el 2-0, cuando Thomas Nemouthe le dio un baile a José Morales, le hizo lo que quiso a base de regates y después con un derechazo dejó sin opciones a Ricardo Jerez, para sentenciar el juego.

El combinado chapín está sin puntos en el sótano, ahora el domingo tendrá que disputar la segunda jornada cuando reciba a Belice, en la tercera fecha visitará a República Dominicana y en la cuarta los dominicanos vendrán al Doroteo Guamuch Flores.

