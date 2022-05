Se incorpora otro legionario a la Selección Nacional

GUATEMALA – La categoría Sub-20 también se reforzó con un nacionalizado.

El delantero Arquímides Ordóñez arribó la tarde de hoy a Guatemala para unirse a la Selección de Guatemala categoría Sub-20, siendo uno de los principales refuerzos para afrontar el campeonato de la Concacaf que iniciará en los próximos días.

Ordóñez de 18 años se unirá a la Azul y Blanco, luego de completar sus trámites de nacionalización, los cuales fueron facilitados por tener raíces chapinas, por ser hijo de padre guatemalteco.

“Me siento bien, estoy listo y preparado. Es una oportunidad de jugar, quiero hacerlo bien, me siento cómodo. Estoy emocionando por los próximos partidos con la sub 20. A la afición le digo que estoy emocionado de jugar, de hacer las cosas bien y que esperen todo de mí, siempre me he sentido como un chapín más”, fueron algunas de las frases que dijo al arribar al aeropuerto internacional La Aurora.

El delantero que nació en Cincinnati, Ohio, Estado Unidos, inició su carrera futbolística en las fuerzas básicas del Columbus Crew, en el que perteneció hasta el 2019, luego el año pasado firmó un contrato profesional con el Cincinnati FC de la MLS.

Por el momento, el atacante reforzará a la categoría Sub-20 de la Azul y Blanco, pero no se descarta que más adelante pueda hacerlo con la mayor.