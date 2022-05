Hay satisfacción en el ex kinesiólogo de los Rojos porque profesionalmente se hizo lo correcto

GUATEMALA. Juan Pablo Revolorio habla sobre la demanda que le ganó a Municipal.

Recientemente un Juzgado de trabajo condenó a Municipal a pagarle todas las prestaciones laborales a su ex trabajador Juan Pablo Revolorio, quien fue despedido injustificadamente por el club en el 2019.

El kinesiólogo contó que a pesar de que fue suspendido de por vida por la Liga Nacional, no cayó en las presiones del técnico Horacio Cordero quien quería tener de alta a dos jugadores que no estaban recuperados. “La satisfacción que queda es que hice lo correcto pese a las presiones y a que fui sancionado por la Liga. Haber hecho lo correcto y no haberme prestado a ese juego cuando se quería que diéramos de alta a dos jugadores que no estaban para jugar, esa es la satisfacción”, comentó Revolorio a Guatefutbol.com.

A pesar de que se ganó la demanda, el kinesiólogo está consciente que Municipal puede apelar y agregó: “Sabemos que este proceso sigue. El club Municipal tiene derecho a apelación y seguro van a tomar ese derecho en las instancias que están hacia delante”.

“No es una cuestión aberrante contra el Club Municipal, si no es una pelea de derechos. Somos respetuosos de la ley de lo que hasta este momento ya se sentenció”.

De acuerdo con la resolución del Juzgado Laboral, el CSD Municipal fue condenado a pagarle al Sr. Juan Pablo Revolorio una indemnización desde mayo de 2012 hasta mayo del 2019, aguinaldo, bonificación anual (bono 14), bonificación incentivo y daños y perjuicios, hasta un máximo de doce meses de salario. También el club deberá cumplir con el pago de costas judiciales.