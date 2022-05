Espíndola afirma que está totalmente recuperado

ALTA VERAPAZ – El argentino ha regresado a la actividad con los cobaneros.

Cobán Imperial perdió en la mayor parte de la segunda vuelta al defensor argentino Esteban Espíndola, quien se había convertido en su líder en la defensa, pero una lesión muscular no le permitió tener la regularidad esperada y ahora para la parte final del campeonato ya lo tiene de regreso.

“De mi lesión estoy bien, tuve un desgarro al inicio, luego me resentí en un partido ante Xelajú, pero eso me cayó bien, lamentablemente son lesiones que pasan en el futbol, me perdí partidos, pero ya volví, en los últimos juegos me he sentido bien y espero aportar mi grano de arena en esta parte final”, dijo Espíndola.

Acerca de la situación del equipo comentó: “El objetivo desde el principio era clasificar, luego a estar en las finales para llegar al título, esperamos seguir cosechando buenos resultados para que se pueda acercar a la meta que es el campeonato”.

El argentino también habló de la victoria ante Santa Lucía Cotzumalguapa: “Se hizo un partido luchado, duro, difícil, que puso gente en ataque, ambos tuvimos situaciones de gol, se realizó un gran esfuerzo, era importante ganar y para cerrar bien ante nuestra gente esta etapa, el resultado fue merecido”.

Esteban Espíndola de 30 años ha sido parte de 10 partidos del campeonato y acumula 704 minutos.