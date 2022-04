Betancourth le da mérito al trabajo de Tena

GUATEMALA – El delantero nacional destacó lo hecho en los últimos partidos.

La Selección de Guatemala arribó ayer al país procedente de Estados Unidos luego de disputar partidos amistosos ante El Salvador y México, donde se percibió un ambiente de satisfacción por el trabajo realizado independientemente de los resultados, siendo uno de ellos el delantero Robin Betancourth.

“Ha sido importante el trabajo que se ha hecho con el profe Tena, más la voluntad, el sacrificio y la solidaridad de todos los compañeros. El armar bien los bloques, el no permitirnos hacer gol y ya vendrá la parte de que corramos con la suerte de tener muchas más ocasiones de gol”, analizó Betancourth.

Acerca de su desempeño analizó: “Estoy tranquilo porque sé que he trabajado, he hecho lo que me pide el profesor y el cuerpo técnico. Estoy tranquilo con mí entrega, el sacrificio y la voluntad que pongo, por eso estoy acá, es lo que les ha gustado a los entrenadores. No doy una pelota por perdida, sé que en cualquier momento el arco se me abrirá y será otra historia”.

Sobre los resultados en los amistosos comentó: “Contra El Salvador tuvimos la oportunidad de marcar cuatro goles y mantener la portería en cero fue muy importante, sabíamos que así sería el partido y así se dio. Sabemos la importancia de aprovechar la pelota parada, hay jugadores que van muy bien arriba”

“Contra México fue así también, un partido cerrado donde nosotros teníamos que estar bien armados en el bloque y resguardar la portería para que no anotaran. Sabíamos que de repente en una pelota parada podíamos anotar y casi lo hacemos con un cabezazo de Lezcano”, finalizó.

El delantero fue titular en los dos últimos encuentros amistosos, ahora se incorporará a los entrenos de Cobán Imperial donde el fin de semana tendrá actividad en el juego versus Achuapa.