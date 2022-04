OPINIÓN | Los mismos

Cuando parecía que todos los jugadores tendrían oportunidad de jugar en la Selección, tuvimos que dar un frenazo y darnos cuenta de que, al menos por ahora, todo seguirá igual que antes.

Para los fogueos contra El Salvador y México del 24 y 27 de abril, además de tres legionarios fueron llamados tres futbolistas de Antigua, dos de Cobán Imperial, siete de Municipal, cinco de Comunicaciones y Kénderson Navarro de Santa Lucía, aunque todos sabemos que es al equipo rojo al que más le interesa promocionarlo.

En la nómina no faltan los que no son titulares ni en sus equipos, y la justificación que se ha dado es que otros que habían sido considerados por Luis Fernando Tena no tienen pasaporte, no tienen visa o no tienen la inmunización que se necesita para entrar a Estados Unidos.

Estoy consciente que nuestro recurso humano es limitado, pero la excusa que se dio no parece valedera. Queda ahora la tarea a todos los futbolistas no solo para prepararse y rendir de la mejor manera posible, sino también para tener todos sus documentos en orden, como estoy seguro que los tienen varios de los que fueron marginados, lo que forzará a que al combinado nacional no vayan siempre los mismos.

Este artículo también fue publicado en la sección de Deportes de Nuestro Diario el miércoles 20 de abril.