Hernández se siente orgulloso de su equipo

SAN MARCOS – El mexicano espera que sus dirigidos mantengan el nivel.

Roberto Hernández Ayala lamentó la derrota que tuvo Malacateco en su visita ante Municipal, pero rescató la actitud que tuvieron los jugadores y la cual espera que se mantenga en lo que resta del campeonato, comenzando en el siguiente duelo versus Achuapa.

“Estoy satisfecho con lo que se ha hecho, en estos momentos estamos con la idea de reivindicarnos, de valorar lo realizado y de estar en la pelea por el título, porque tenemos equipo para hacerlo y volver a estar en la lucha”, dijo Hernández.

“El equipo no pierde la forma, eso es bien bonito y me hace sentir orgulloso, porque es difícil de conseguirlo, hay otros equipos que se pierden cuando les anotan, nosotros no, por ejemplo eso pasó ante Municipal, el resultado dolió pero lo rescatable es que no se cambió y se siguió jugando igual”, agregó.

Acerca de las aspiraciones que se tienen comentó: “Tenemos que estar preparados para la liguilla, sabemos que hay equipos bien armados, hay que entender y tener en mente eso, pero nosotros debemos seguir siendo fuertes en casa, pero también sumar de visita”.

Los Toros disputarán su tercer partido consecutivo de local en horario nocturno, cuando el sábado reciban la visita de Achuapa y así mantener su buena racha en su estadio.

Foto: Malacateco.