No hay responsables porque Santa Lucía ganó bien, dijo Pezzarossi

SACATEPÉQUEZ. El entrenador felicitó al cuadro jaguar por el buen juego que le plantó a los Panzas Verdes.

Antigua GFC no pudo en casa y perdió ante Santa Lucía sorpresivamente y por 1-3, en un partido donde los Panzas Verdes eran los claros favoritos. “Felicitar primero a Santa Lucía que nos dio un buen partido, hay que felicitar al rival cuando eso pasa”, dijo Pezzarossi en rueda de prensa.

El técnico guatemalteco reconoció que no fue el mejor partido de los coloniales y señaló algunos aspectos puntuales, “El equipo estuvo un poco impreciso, incluso no logramos terminar jugadas, pero me parece que en líneas generales no fuimos precisos como en los últimos partidos”, comentó.

Al estratega se le preguntó por el desempeño que tuvo Linares en el partido, y en el que lo respaldó y dijo, “cuando ganamos lo hacemos todos y cuando perdemos lo hacemos todos, y la verdad que Braulio nos ha dado muchísimo, confiamos mucho en él como en Víctor Ayala y Diego Navas que son nuestros porteros. Me parece que fue un tema colectivo y por momentos nos faltó intensidad”.

Ahora Antigua se prepara para enfrentar este sábado a las seis de la tarde a Guastatoya en condición de local, en un partido de pronóstico cerrado.