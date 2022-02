El Clásico fue para las Rojas

En un intenso juego celebrado el sábado anterior en la cancha del estadio Manuel Felipe Carrera, Municipal Femenino le ganó por la minina diferencia a Cremas Femenino.

El único gol del partido llegó por intermedio de Pebels Rodríguez al minuto 25 del primer tiempo, tanto que fue suficiente para el triunfo de las locales.

La jornada se vio trastocada por la reprogramación de partidos, tal es el caso de Unifut, que debía enfrentar a Amatitlán, pero por aportar once jugadoras a la Selección Nacional no pudo solventar su compromiso en la liga, mientras el encuentro Huehuetecas vs. Deportivo Suchitepéquez no se realizó por varios casos positivos de Covid-19 en el cuadro venado.