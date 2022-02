Mario Escobar reconoce que retó a entrenador

GUATEMALA El experimentado árbitro dejó mucho que desear en el partido que pitó el miércoles pasado.

Mario Escobar Toca se vio envuelto en una delicada situación el pasado miércoles, cuando pitó el partido entre Municipal y Xelajú en el estadio Manuel Felipe Carrera.

El árbitro escuchó insultos claramente dirigidos hacia él, de donde se encontraba el técnico de Xelajú Irving Rubirosa y otros dos delegados, “Árbitro basura, quítate la camisa que cargas abajo, acá en el campo las vas a pagar todas hijo de la gran pu.. que te quede claro”, informó Toca.

Eso sí el experimentado árbitro gafete FIFA, Mario Escobar, reconoció que retó al final del partido como en la salida al parqueo al entrenador de Xelajú, que le repitiera los insultos de frente, “Le hago ver que tuviera el valor de decirme y repetir todos los insultos que expresó con su pobre educación”.

Mario Toca explicó que Rubirosa le manifestó su molestia por el tiempo que repuso, y en el que el árbitro le hizo ver que los cambios, las expulsiones y la celebración de uno de los goles fueron demasiado tardados. “Yo voy a reponer lo justo y que en otras ligas se repone mucho más”, le respondió el colegiado haciéndole ver todo el tiempo que se perdió, y además dijo, “Usted con sus insultos no va a venir a desacreditar mi carrera”.

Sin embargo, el presidente de Xelajú que esta presenciando la conversación le dijo a Toca, “No sea prepotente que me voy a encargar que no vuelva a dirigir, en especial al Club Xelajú MC”, a lo que Toca le respondió, “Eso no debe ser así, y que lo que yo he logrado a base de mucho trabajo y esfuerzo, y más si los insultos provienen de un líder como el Director Técnico de un equipo”.