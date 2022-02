Irving Rubirosa ofrece disculpas por ser expulsado

QUETZALTENANGO – El mexicano vio la tarjeta roja y no podrá estar en el banquillo en el siguiente partido.

Xelajú MC venció 1-0 a Deportivo Iztapa el pasado sábado con el que logró su segundo triunfo del campeonato, aunque tuvo el trago amargo de la expulsión de su entrenador Irving Rubirosa, quien no podrá dirigir desde el banquillo el próximo miércoles contra Municipal.

“Me afecta lo que pasó, porque me gusta tener interacción con los jugadores, mi reacción fue mala, no debo reclamara así, he dirigido más de 150 partidos y es la segunda vez que me expulsan. Pido una disculpa, no debí reclamar así, estoy apenado con los jugadores y aficionados, será la última vez que pase”, dijo Rubirosa.

El mexicano también habló de la victoria ante los Peces Vela: “El equipo hizo un partido inteligente, se supo leer el partido, enfrente había un rival con buen plantel, es justo el resultado, luego logramos defendernos bien y nos deja con buena sensación”-

“Me ha convencido el rendimiento, pero seguirá siendo un desafío los partidos de visita, el equipo debe retomar esa confianza jugando en casa para luego salir. Salgo satisfecho con el resultado, aún hay cosas por mejorar, se tuvieron mejores partidos, pero en este fuimos más inteligentes, defendimos y lo hicimos bien, no nos equivocamos como en otras ocasiones”, agregó.

Acerca de los aspectos a mejorar comentó: “Nos sigue costando la contundencia, tuvimos opciones de gol y pudimos marcar, pero faltó concretar, esperamos que la gente de arriba tome confianza”.

Los Chivos cumplirán hoy su segundo día de preparación, de cara al encuentro del miércoles ante Municipal en el estadio de El Trébol.

