Selección Femenina conoce su camino en el Campeonato de la Concacaf

GUATEMALA – Las chapinas buscarán un boleto a la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos.

Concacaf ha confirmado el calendario para los partidos de la Clasificatoria al Campeonato Concacaf W que se llevarán a cabo durante la Fecha FIFA Femenina de febrero 2022. Estos partidos darán inicio a la primera ronda de la clasificatoria de la región, donde Guatemala buscará un pase para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 y también a los Juegos Olímpicos de Verano de París 2024.

Para la fase de grupos de la Clasificatoria al Campeonato Concacaf W, que se llevará a cabo durante las Fechas FIFA Femeninas de febrero y abril de 2022, las 30 selecciones nacionales participantes (todas en el puesto 3 o inferior del Ranking de la FIFA) han sido divididas en seis grupos de cinco equipos cada uno (para ver los resultados del sorteo.

Después de la fase de grupos, donde cada equipo jugará un total de cuatro partidos (dos en casa y dos de visitante), los seis ganadores avanzarán al Campeonato Concacaf W 2022 (CWC). El calendario para los partidos de la Clasificatoria que se llevarán a cabo en febrero 2022 es el siguiente (los horarios de inicio y las sedes de los partidos que se llevarán a cabo en abril se anunciarán a su debido tiempo.

Miércoles, 16 de febrero de 2022

12:00 (11:00) Guatemala vs Islas Vírgenes de EE.UU – Estadio Pensativo, Antigua, GUA

15:00 (15:00) Cuba vs San Vicente y las Granadinas – Estadio Antonio Maceo, Santiago, CUB

16:30 (15:30) El Salvador vs Belice – Estadio Cuscatlan, San Salvador, SLV

18:00 (19:00) Puerto Rico vs Antigua and Barbuda – Estadio Centroamericano, Mayagüez, PUR

18:00 (19:00) República Dominicana vs Granada – Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, DOM

19:00 (20:00) Guyana vs Dominica – National Track & Field Leonora, Georgetown, GUY

Jueves, 17 de febrero de 2022

16:00 (17:00) Haití vs Honduras – Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, DOM

17:00 (18:00) Trinidad y Tobago vs Nicaragua – Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI

18:00 (18:00) Jamaica vs Bermuda – National Stadium, Kingston, JAM

20:00 (19:00) Costa Rica vs San Cristóbal y Nieves – Estadio Nacional, San Jose, CRC

21:00 (20:00) México vs Suriname – Estadio Universitario, Monterrey, MEX

21:00 (20:00) Panamá vs Barbados – Estadio Rommel Fernandez, Ciudad de Panamá, PAN

Sábado, 19 de febrero de 2022

16:30 (15:30) Islas Vírgenes Británicas vs Cuba – Estadio Francisco Morazan, San Pedro Sula, HON

17:00 (18:00) Anguilla vs Puerto Rico – Raymond E. Guishard Technical Centre, The Valley, AIA

17:30 (18:30) Aruba vs El Salvador – Estadio Panamericano, San Cristóbal, DOM

19:00 (19:00) Islas Caimán vs República Dominicana – Truman Bodden Stadium, George Town, CAY

19:00 (19:00) Islas Turcas y Caicos vs Guyana – TCIFA National Academy, Providenciales, TCA

19:00 (20:00) Curazao vs Guatemala – Stadion Rignaal “Jean” Francisca, Willemstad, CUW

Domingo, 20 de febrero de 2022

17:00 (16:00) Belice vs Panamá – Estadio Cuscatlan, San Salvador, SLV

16:00 (16:00) San Vicente y las Granadinas vs Haití – Estadio Antonio Maceo, Santiago, CUB

16:00 (17:00) Antigua y Barbuda vs México – Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, DOM

16:00 (17:00) Granada vs Jamaica – Kirani James Athletics Stadium, Saint George’s, GRN

16:00 (17:00) Dominica vs Trinidad y Tobago – National Track & Field Leonora, Georgetown, GUY

17:00 (18:00) Islas Vírgenes de EE.UU vs Costa Rica – Bethlehem Soccer Stadium, St. Croix, VIR

Martes, 22 de febrero de 2022

16:30 (15:30) Honduras vs Islas Vírgenes Británicas – Estadio Francisco Morazan, San Pedro Sula, HON

17:00 (17:00) Bermuda vs Islas Caimán – IMG Academy, Bradenton, FL, USA

17:00 (19:00) Suriname vs Anguilla – Essed Stadium, Paramaribo, SUR

18:00 (19:00) San Cristóbal y Nieves vs Curazao – Estadio Olimpico Felix Sanchez, Santo Domingo, DOM

18:00 (19:00) Barbados vs Aruba – Estadio Panamericano, San Cristóbal, DOM

20:00 (19:00) Nicaragua vs Islas Turcas y Caicos – Estadio Nacional de Futbol, Managua, NCA

Estos son los grupos de la competición: