Lewandowski supera a Messi y gana el premio The Best de la FIFA

SUIZA. El polaco Robert Lewandowski le ganó el pulso al argentino Lionel Messi para consagrarse por segunda vez consecutiva como el mejor jugador de la FIFA.

La ceremonia de los Best FIFA Football Awards 2021, celebrada como un programa de televisión virtual desde la sede de la FIFA en Zúrich, coronó a dos nombres conocidos, Alexia Putellas y Robert Lewandowski, como los jugadores destacados del fútbol femenino y masculino, respectivamente.

El delantero polaco y del FC Bayern München Lewandowski fue reconocido como el mejor jugador masculino de la FIFA por segundo año consecutivo. Por su parte, la centrocampista española Putellas, que había sido nominada a The Best FIFA Women’s Player por primera vez, coronó sus hazañas con el FC Barcelona y la selección española al ganar el prestigioso premio.

La ceremonia de los Best FIFA Football Awards también reconoció dos actuaciones destacadas en el escenario internacional, donde se han batido récords históricos de goles. Christine Sinclair, con 188 goles en 308 partidos con Canadá, recibió el premio especial The Best de la FIFA para el fútbol femenino, y Cristiano Ronaldo, con 115 goles en 184 partidos con Portugal, recibió el premio especial The Best de la FIFA para el fútbol masculino.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entregó los premios a Christine Sinclair (virtual) y Cristiano Ronaldo (en persona) durante la ceremonia The Best FIFA Football Awards 2021 en la sede de la FIFA en Zúrich.

FOTO: Cortesía / Guatefutbol.com

