Mario Escobar Toca debuta en la Copa Africana de Naciones

CAMERÚN. El árbitro guatemalteco Mario Escobar Toca apuntará este lunes su nombre en la historia del fútbol africano.

El internacional juez Mario Escoba Toca dirigirá este lunes a las 07:00 horas de nuestro país el partido entre Senegal y Zimbabue en el primer partido del Grupo B de la Copa Africana de Naciones Camerún 2022.

El subcampeón africano, de la mano de Sadio Mane, salta como favorito al terreno de juego del estadio Bafoussam Omnisport Kouekong, en Camerún.

Al réferi chapín lo acompañarán los asistentes Oliver Safari (RD Congo) y Attia Amsaaed (Libia); el cuarto árbitro será Jean Jacques Ndala Ngambo (RD Congo) y el árbitro del VAR será Fernando Guerrero (México).

