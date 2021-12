El conmovedor mensaje de Pedro Baez a su papá

SACATEPÉQUEZ. El jugador de Antigua sufrió la pérdida de su señor padre.

Pedro Baez recibió una dura noticia antes del encuentro ante Sololá, donde se le informó que su padre Baris Baez falleció.

A pesar del complicado momento Pedro Baez estuvo en el juego, y marcó el segundo gol en la victoria 5-1 ante los Murciélagos.

Al terminar el juego el delantero paraguayo escribió este mensaje y dijo. “Creo que nadie nunca va estar preparado para esta clase de noticias, pero me quedo con todo lo bonito que me has enseñado y de lo fuerte que me has hecho para esta vida. Me costó muchísimo poder jugar este partido pero quería despedirte con este gol y decirte que siempre vas a estar en mi corazón y de lo mucho que me vas a hacer falta y te agradezco muchísimo por todo lo que me has dado, y de ser el mejor papá del mundo. Te amo muchísimo”.

Antigua también se solidarizó con su jugador y dijo: “Lamentamos profundamente el fallecimiento del padre de nuestro jugador @pedrobaez_29. Nuestras oraciones, y todo nuestro apoyo están contigo Pedro. El partido de hoy será especial para ti, y para todos nosotros”

De parte del equipo de trabajo de Guatefutbol.com, nos solidarizamos con el jugador ante tan irreparable pérdida.