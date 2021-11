PF Crema ve la presencia de afición como una motivación

GUATEMALA. Andrés Lázaro comentó que sin la presencia de aficionados un clásico no es lo mismo.

Comunicaciones y Municipal disputarán el clásico 316 en el estadio Manuel Felipe Carrera, donde los albos buscarán continuar con su buena racha en clásico sobre los escarlatas.

El preparador físico del equipo, Andrés Lazaro, comentó que para ellos es una motivación jugar con público, sin importar que sean aficionados Rojos los que lleguen al estadio.

“Es lo más lindo que hay, como decimos nosotros en Argentina la afición es el folklore del fútbol. Es lo más lindo, lastimosamente con el tema pandemia ahora de poquito que se está incorporando la afición en los estadios. Yo he vivido clásicos anteriormente donde no ha llegado la afición por otros problemas que hubo extra futbolístico, inclusive una final que hubo que fue Mateo (Doroteo Guamuch Flores) y no es lo mismo, no se vive el ambiente de un clásico como verdaderamente tiene que ser, así que pues cuando nos enteramos nos motivos más todavía”, expresó el experimentado preparador físico.

Lázaro también comenta que el plantel de jugadores está bien, y que físicamente se encuentra en optimas condiciones para encarar los partidos que se vienen tanto en la Liga Nacional como en la Semifinal por la Liga Concacar.