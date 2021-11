La MLS NEXT, el destino de joven promesa guatemalteca

ESTADOS UNIDOS. El Strikers Football Club de la MLS NEXT será el nuevo hogar de joven futbolista guatemalteco.

En septiembre pasado los hermanos Sebastián y Andrés Morán participaron en una visoria de nuevos talentos del Strikers FC en California, en donde fueron observados por el ex internacional marfileño Georges Ba (ex jugador de clubes de Francia, Israel e Inglaterra).

Con el visto bueno de Ba y la aprobación de Roy Chingirian, el equipo Strikers FC vinculará a Sebastián al equipo Sub-13 que compiten en la MLS NEXT, según refirió el Lic. Julio Morán, padre de los jóvenes futbolistas.

Andrés, quien juega de volante o defensor, también se unirá el equipo Strickers que juega localmente en California (nivel 2). Los jugadores se radicarán en Costa Mesa, California para seguir la etapa de desarrollo.

Los hermanos han formado parte del proceso de la Selección Nacional Sub-15, que lidera el mexicano Yair García.

Como parte de la etapa de inicialización y formación los jugadores han formado parte de La Academia, de Byron Maldonado, la Juventus Academy y el equipo infantil del CSD Suchitepéquez.

La Major League Soccer NEXT nació recién el año pasado, para reemplazar al programa de desarrollo de la US Soccer (la Federación de Fútbol de Estados Unidos), aglutina a seis confederaciones para un total de 489 equipos.

