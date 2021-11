Técnico nacional se va con la frente en alto del Deportivo Siquinalá y dedica estas palabras

ESCUINTLA. El entrenador Omar Rodríguez quedó separado del cuadro de los Naranjeros.

Omar Rodríguez, más conocido en el ambito futbolístico como “Sapa Rodríguez”, no seguirá en el equipo de Siquinalá para el Torneo Clausura 2022 y su lugar será ocupado por el estratega argentino Daniel Berta.

El entrenador llegó para este Apertura 2021 con grandes expectativas y con un gran reto con la institución, ya que con juveniles logró estar cerca de la clasificación a la Fase Final dejando también una buena cantidad de puntos en el acumulado para que Siquinalá no inicie con problemas en el descenso para el siguiente certamen.

“Quiero agradecer a Dios por darme la oportunidad de haber dirigido al deportivo Siquinalá en Primera División en el torneo Apertura 2021. Me despido como un entrenador nacional y orgulloso de mis jugadores nacionales que tuve a cargo. Fueron gerreros con poca experiencia, se hicieron buenos partidos a planteles con plantillas de mejor presupuesto y me despido orgulloso, me voy con la frente en alto que hice lo mejor que pude, lastima que no se pudo terminar este proyecto. Les deseo lo mejor a cada uno de los que pertenecen a esta institución. GRACIAS Siquinalá, exitos para todos. Logré dejar al equipo con un porcentaje de puntos salvado del desenso”, indicó el entrenador en su cuenta oficial.

Los Naranjeros lograron hacer 21 puntos y se quedaron en la octava posición del grupo A, a cuatro unidades de poder meterse en la Fase Final.

Ahora con la llegada de Daniel Berta a la institución los directivos confían en hacer un buen papel para el Torneo Clausura 2022, y llegar a instancias finales que le permitan soñar con pelear un boleto de ascenso a la Liga Nacional.