Olivera: “El triunfo no es solo de Comunicaciones, es de toda Guatemala”

GUATEMALA. El entrenador de Comunicaciones está orgulloso de su plantel.

Los Cremas avanzaron esta noche a la Semifinal de la Liga Concacaf, dejando nada más y nada menos que al favorito Deportivo Saprissa.

El entrenador está consciente de lo que significa haber dejado en el camino a un grande costarricense y comentó que el triunfo no es solo de Comunicaciones, si no de todo el pueblo de Guatemala. “Pero primero que nada creo que no es solo de los jugadores y del club comunicaciones, creo que ha sido un triunfo para para el fútbol de Guatemala porque hacía rato que dos equipos guatemaltecos no estaban en una semifinal y todavía uno de los dos va a estar el Final. Creo que no es solo para el club comunicaciones de que estamos muy orgullosos de haber representado de esta forma el pueblo de Guatemala, estamos muy contentos”.

A pesar de figurar desde ya como favorito para la Semifinal ante Guastatoya, el estratega indicó que será una serie difícil ya que conoce muy bien el camerino del cuadro pecho amarillo, “respetamos mucho a Guastatoya conozco el interior del camerino, conozco el plantel, conozco a los jugadores, y para nada va a ser un partido fácil así que tenemos que respetar mucho al rival”, explicó.

Los Cremas ahora festejarán y mañana se enfocarán en la Liga Nacional, ya que el fin de semana estarán enfrentando a curiosamente a Guastatoya por la Jornada 18 y en condición de visita.