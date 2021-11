Presidente de Cobán cree que hay conspiración de los árbitros contra el equipo

ALTA VERAPAZ – El máximo dirigente de los azules se mostró molesto por el desempeño de los colegiados.

Patricio Quinteros, presidente de Cobán Imperial, ofreció una conferencia de prensa para mostrar su molestia sobre el trabajo de los árbitros, a quienes acusó de conspiración debido a los malos marcajes que han tenido en contra del equipo y en especial en el duelo de ayer ante Malacateco, en el que afirmó se tuvo que marcar un penal a favor y otras jugadas puntuales que tuvieron que ser sancionadas diferentes.

“Es algo que hace días pensaba hacerlo, pero me había detenido, para no tener más represalias por parte del arbitraje, porque uno como directivo se defiende o crítica al arbitraje, vendrá peor para el equipo, pero ya me cansé, porque en cada juego de Cobán siempre marcan algo en contra o no marcan un penal, para que eso pase pasan años”, dijo Quinteros.

“Si recuerdan, hemos jugado cuatro semifinales, los árbitros nos robaron cuatro finales, está en los videos, se ven los errores voluntarios o involuntarios, no los sabemos, pero son obvios. Ahora en el partido contra Malacateco se llenó el vaso, sé que ha costado que el equipo se acople, pero el arbitraje que no nos deja desarrollarnos, no es excusa, pero se ve en los videos, ayer fueron dos penales claros, una mano dentro del área y un planchazo en contra de Agustín Herrera”, agregó

“Cuesta y nos costará sí sigue el arbitraje así. En los otros partidos, en Xela nos anularon un gol legítimo, en Achuapa también y el que nos mete Municipal allá era una falta ofensiva, he llegado a la conclusión que hay una conspiración de los árbitros contra nosotros”, afirmó.

Además, Quinteros indicó que tuvo una reunión con el Asesor Arbitral, José Luis Camargo: “Hablé con él, me atendió bien, pero no hacen nada y creo que hablar con él fue peor para nosotros y eso me hace pensar que no hay derecho para quejarse o charlar. En Cobán nunca se les habla, amenaza, los dejamos trabajar tranquilos, no se cual es el problema contra nosotros”.

“Me da la impresión de que quieren descendernos, porque no sé, talvez no les gusta la distancia, solo quiero que hagan su trabajo, que sean objetivos, no quiero que nos favorezcan, solo que trabajen como se debe, pero queda claro que hay una conspiración contra Cobán”, finalizó.

Los Príncipes Azules empataron ayer 1-1 contra Malacateco en condición de local, este resultado lo deja en el octavo lugar de la tabla con 19 puntos.

Foto: Cobán.